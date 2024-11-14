محاكمة شاب نزّل تدوينات ذات منحى تكفيري

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جلبت أول أمس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،طالب في التكوين المهني إختصاص ميكانيك متهم بتبني الفكر الجهادي وتنزيل تدوينات ذات منحى تكفيري على مواقع التواصل الاجتماعي.



باستنطاق المتهم خلال جلسة محاكمته انكر تبنيه الفكر المتشدد موضحا انه لم يهرب من أعوان الأمن خلال عملية القبض عليه ، مصرحا بامتلاك الكراس المحجوز و انه مغرم بفنون القتال مشيرا الى انه في علاقة سطحية بجماعة الدعوى والتبليغ وانه لم يقصد بتلك التدوينات الأساءة لشخصية سياسية ...





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وقد قررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.



ووفق ملف القضية فقد تم حجز العاب نارية وهواتف جوالة في منزله و4 بطاريات ومحرك كهرباىي لتحويل الطاقة وصمام مشع في منزل المتهم.