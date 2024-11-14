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حدث في متل هذا اليوم،14 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 06:28 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في مثل هذا اليوم، 14 نوفمبر، حدثت العديد من الأحداث التاريخية المهمة عبر السنين. إليك بعض أبرزها:

1889 - الصحفية الأمريكية نيللي بلي تبدأ رحلتها حول العالم لتكون أول امرأة تحاول كسر الرقم القياسي لجول فيرن، حيث قطعت العالم في 72 يومًا فقط.
1922 - اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك بمصر من قبل عالم الآثار هوارد كارتر.
...

1948 - إعلان استقلال ولاية إسرائيل من قِبل ديفيد بن غوريون، وتأسيس دولة إسرائيل في المنطقة.
1971 - وكالة ناسا تطلق المسبار مارينر 9، ليصبح أول مسبار فضائي يدور حول كوكب المريخ.
1982 - اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق بشير الجميل في انفجار ببيروت.
2001 - أول ظهور لـ مايكروسوفت إكس بوكس في الأسواق الأمريكية، لتصبح لاحقًا واحدة من أشهر منصات الألعاب في العالم.
هذه الأحداث تتضمن إنجازات في مجالات الاكتشافات العلمية، والسياسة، والتكنولوجيا.
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