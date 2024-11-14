حدث في متل هذا اليوم،14 نوفمبر

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في مثل هذا اليوم، 14 نوفمبر، حدثت العديد من الأحداث التاريخية المهمة عبر السنين. إليك بعض أبرزها:



1889 - الصحفية الأمريكية نيللي بلي تبدأ رحلتها حول العالم لتكون أول امرأة تحاول كسر الرقم القياسي لجول فيرن، حيث قطعت العالم في 72 يومًا فقط.

1922 - اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك بمصر من قبل عالم الآثار هوارد كارتر.



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1948 - إعلان استقلال ولاية إسرائيل من قِبل ديفيد بن غوريون، وتأسيس دولة إسرائيل في المنطقة.

1971 - وكالة ناسا تطلق المسبار مارينر 9، ليصبح أول مسبار فضائي يدور حول كوكب المريخ.

1982 - اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق بشير الجميل في انفجار ببيروت.

2001 - أول ظهور لـ مايكروسوفت إكس بوكس في الأسواق الأمريكية، لتصبح لاحقًا واحدة من أشهر منصات الألعاب في العالم.

هذه الأحداث تتضمن إنجازات في مجالات الاكتشافات العلمية، والسياسة، والتكنولوجيا.

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