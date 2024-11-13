الطبوبي: اتحاد الشغل اختار طريق الاستقلالية وليس في منافسة للنظام
قال الاربعاء 13 نوفمبر، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد اختار بثبات طريق الاستقلالية ولن يحيد عنه أو يصبح خلية تابعة للسلطة حسب تعبيره.
وأضاف على هامش إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة للمتقاعدين، بأن المنظمة الشغيلة لا تضع نفسها في منافسة للنظام بقدر ما هي قوة اقتراح وبنك للبدائل الاقتصادية والاجتماعية مضيفا بأن المنظمة مستميتة في الدفاع عن الحقوق والحريات ومكاسب الثورة.
وأضاف على هامش إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة للمتقاعدين، بأن المنظمة الشغيلة لا تضع نفسها في منافسة للنظام بقدر ما هي قوة اقتراح وبنك للبدائل الاقتصادية والاجتماعية مضيفا بأن المنظمة مستميتة في الدفاع عن الحقوق والحريات ومكاسب الثورة.
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