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السجن 6 أشهر في حق النائب حمدي بن صالح‎

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 22:18 قراءة: 0 د, 14 ث
      
قضت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بالسجن مدّة 6 أشهر في حقّ النائب بمجلس نواب الشعب حمدي بن صالح.
والنائب موقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.
موزاييك


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