مطار المنستير: احباط محاولة تهريب 100 ألف أورو بحوزة مسافرة أجنبية
افادت الاربعاء 13 نوفمبر، الصفحة الرسمية للديوانة التونسية على موقع الفايسبوك بأن فرقة تفتيش المسافرين للديوانة بمطار المنستير تمكنت من إحباط محاولة تهريب مبلغ 100 ألف اورو إلى خارج البلاد التونسية بحوزة مسافرة أجنبية.
وأشارت الادارة العامة للديوانة بأن المسافرة الاجنبية أعلمت فرقة التفتيش بتحوّزها على مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 6 آلاف أور الا انه وبمزيد التثبت وعرض أمتعتها على جهاز الكشف بالأشعة وإخضاعها للتفتيش الدقيق، تم العثور داخل حقيبتها على مبلغ 100 ألف أورو.
وأشارت الادارة العامة للديوانة بأن المسافرة الاجنبية أعلمت فرقة التفتيش بتحوّزها على مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 6 آلاف أور الا انه وبمزيد التثبت وعرض أمتعتها على جهاز الكشف بالأشعة وإخضاعها للتفتيش الدقيق، تم العثور داخل حقيبتها على مبلغ 100 ألف أورو.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297434