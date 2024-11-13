مطار المنستير: احباط محاولة تهريب 100 ألف أورو بحوزة مسافرة أجنبية‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67351701f0ff54.34149789_nmoqjpkfhielg.jpg width=100 align=left border=0>

افادت الاربعاء 13 نوفمبر، الصفحة الرسمية للديوانة التونسية على موقع الفايسبوك بأن فرقة تفتيش المسافرين للديوانة بمطار المنستير تمكنت من إحباط محاولة تهريب مبلغ 100 ألف اورو إلى خارج البلاد التونسية بحوزة مسافرة أجنبية.



وأشارت الادارة العامة للديوانة بأن المسافرة الاجنبية أعلمت فرقة التفتيش بتحوّزها على مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 6 آلاف أور الا انه وبمزيد التثبت وعرض أمتعتها على جهاز الكشف بالأشعة وإخضاعها للتفتيش الدقيق، تم العثور داخل حقيبتها على مبلغ 100 ألف أورو.





...



