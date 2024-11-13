جلسة عمل برلمانية تونسية عراقية

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انعقدت صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بقصر باردو جلسة عمل بين أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة برئاسة فخرالدين فضلون رئيس اللجنة، ووفد من لجنة التربية بمجلس النواب العراقي برئاسة سعاد جبار محمد رئيسة لجنة التربية بمجلس النواب العراقي، وذلك بحضور عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.





وتطرّق الجانبان الى عراقة العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمعهما من قواسم تاريخية وحضارية مشتركة، مؤكّدين دور مثل هذه الزيارات في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما في مجال التربية والتعليم.



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واستعرض أعضاء الوفد العراقي خصوصيات نظام التربية والتعليم في العراق الذي ينقسم الى علمي وأدبي من ناحية ومهني من ناحية أخرى، مؤكّدين النتائج الايجابيّة لهذا النظام ومبرزين جهود اللّجنة لتجويد العملية التربويّة. وتطرّقوا في هذا الاطار الى دور لجنة التربية العراقية في ضبط ميزانيّة الوزارة المعنية، بصفة تشاركيّة، في سبيل تطوير المنظومة التربويّة. كما أعربوا عن اهتمامهم بالتعرف على منظومة التربية في تونس ورغبتهم في دعم التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.



وأكّد أعضاء الوفد التونسي من جهتهم أهميّة قطاع التربية باعتباره أساس بناء مستقبل الشعوب، مبرزين ما يستوجبه من تعديل وإصلاح في مختلف مراحله. كما بينوا دور لجنة التربية في معاضدة مجهودات الحكومة لتطوير مجالات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني. وأشار أعضاء اللّجنة الى مختلف المقترحات التي تمّ تقديمها في هذا الإطار على غرار إعادة هيكلة منظومة التعليم التقني.

