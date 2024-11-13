خزندار: القبض على امراة محل 12 منشور تفتيش في قضايا اعتداء بالعنف والتحيل

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اطاح اليوم اعوان مركز الأمن الوطني بخزندار بامراة في العقد الرابع من العمر محل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والتحيل .



وكان منطلق الابحاث في القضية أثر تقدم فتاة بشكاية الى اعوان مركز الأمن الوطني بخزندار موضحة فيها تعرضها للعنف من قبل امراة مدلية باوصافها وبانطلاق الابحاث وفي ظرف زمني وجيز تمكن الاعوان من تحديد هوية المعتدية فتم نصب كمين محكم لها وبايقافها وعرض هويتها على الناظم الآلي تبين انها محل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الاعتداء بالعنف والتحيل.





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باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ بها وتحرير محضر بحث في الغرض.