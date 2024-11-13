محسن حسن: الإستثمار هو الآلية المثلى لخلق مواطن شغل للتونسيين بمختلف شرائحهم

أفاد الخبير الاقتصادي والمالي محسن حسن، اليوم الأربعاء، بأنّ "إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل يُعتبر الآلية الأفضل لدعم فاقدي مواطن الشغل".





ودعا حسن، لدى إستضافته على اذاعة الجوهرة أف أم، إلى "إيجاد حلول وقتية لفاقدي الشغل من خلال التركيز على تكوين وتأهيل خريجي الجامعة الذين طالت بطالتهم".



وأبرز حسن أنّ "الحل الأنجع لتقليص نسبة البطالة وتحسين مستوى عيش هذه الفئة من الشعب التونسي هو الإستثمار سواء كان عموميًّا أو عن طريق الشراكة بين القطاعين العام الخاص".وشدّد حسن على أنّ "الإستثمار هو الآلية المثلى لخلق مواطن شغل للتونسيين بمختلف شرائحهم"، مشيرًا إلى أنّ "إستثمار الدولة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية يمكّن من توفير موارد رزق بطريقة مباشرة".وأكّد محسن حسن على "ضرورة بناء شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص"، موضحًا أنّ "تونس تزخر بالعديد من رجال الأعمال الوطنيين الذين خلقوا مواطن شغل ودعموا إقتصاد البلاد ويجب المحافظة عليهم"، وفق تعبيره. وشدّد محسن حسن على ضرورة القيام بإصلاحات إقتصادية على مستوى مناخ الأعمال والسياسات القطاعية ومنظومات الإنتاج والمالية العمومية"، مبيّنًا أنّ "كل هذه الإصلاحات من شأنها خلق إقتصاد تنافسي وتوفير مواطن شغل بالعدد الكافي إلى جانب تحقيق التوازينات المالية للدولة وبالتالي التقليص من اللجوء إلى التداين الداخلي والخارجي".