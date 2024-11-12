من بينهم موظف ببلدية... الاطاحة بوفاق تخصص التدليس وافتعال وثائق السيارات

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نجح اعوان مركز الأمن الوطني بخزندار من الاطاحة بكامل وفاق اجرامي تخصص افتعال وثاىق السيارات والتدليس ..



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر ورود معلومات على اعوان مركز الامن الوطني بخزندار ، مفادها تعمد عصابة تتكون من أربعة انفار سرقة سيارة نوع فيات وافتعال وثائقها ثم التفريط فيها بالبيع خلال شهر افريل 2024 رغم ان صاحبها متوفي منذ سنة 2008 .





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و بعد اشعار ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس واعلامها بالحيثيات اذن بمباشرة البحث في القضية حيث تم في مرحلة اولى إجراء التساخير الفنية المطلوبة وتم استخراج عقد بيع السيارة المفتعل كما تم الحصول على نسخة من كراس التعريف بالامضاء ببلدية باحدى معتمديات ولاية منوبة والتعريف بالموظف المشرف على العملية وبعد سماع زوجة مالك السيارة وهي مسنة تحمل الجنسية الفرنسية والتونسية تمت مداهمة منازل المظنون فيهم و امكن من القاء القبض عليهم بما في ذلك الموظف بالبلدية .



باستشارة ممثل النيابة العمومية ومراجعتها مرة ثانية في مستجدات الموضوع اذن بالاحتفاظ بجميع الاطراف ومواصلة البحث في موضوع تكوين وفاق اجرامي من اجل افتعال وثائق سيارة ومسك واستعمال مدلس.