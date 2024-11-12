الكشف عن مسلخ عشوائي وحجز أكثر من 7000 كغ من لحوم الدواجن التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة

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تمكنت امس وحدات منطقة الحرس الوطني بالمنستير من الكشف عن مسلخ عشوائي معد لذبح الدواجن وقد تم التنسيق مع المصالح التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بخصوص المحجوز، والذي يقدر بحوالي 7 أطنان من لحوم الدواجن التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة.

وبتعليمات من النيابة العمومية، تم تحرير محاضر عدلية في شأن صاحب المسلخ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه .