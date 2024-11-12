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الابقاء على الصحفية خولة بوكريم بحالة سراح

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 09:57 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قررت الاثنين 11 نوفمبر، النيابة العمومية الإبقاء على الصحفية خولة بوكريم في حالة سراح وذلك بعد سماعات دامت لساعات من طرف الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس.
وأفادت خولة بوكريم بأن الموضوع الذي تم سماعها بخصوصه لا يخصها أصلا وأنها كانت حاضرة فيه بصفتها الصحفية وتقدمت بالشكر لعدد من المحامين الذين رافقوها وعلى رأسهم عياشي همامي ولزهر العكرمي وليلى بن دبة واسلام حمزة.

يذكر ان خولة بوكريم تلقت نهاية الاسبوع الماضي استدعاء من طرف فرقة مكافحة الاجرام بن عروس للمثول أمامها بوصفها "ذي شبهة".
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