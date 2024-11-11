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مداهمات ليلية تطيح ب25 عنصرا اجراميا مفتش عنهم من بينهم مجرم خطير محل 32 منشور تفتيش ومحكوم ب61 سنة سجنا

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 21:36 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمكن اعوان واطارات إقليم الحرس الوطني بالقيروان واثر مداهمات ليلية بالإحتفاظ ب 25 عنصرا اجراميا مفتش عنهم من بينهم عنصر اجرامي صادر في شأنه 32 منشور تفتيش وتتعلق به أحكاما سجنية لمدة 61 سنة .
كما تم في نفس السياق حجز بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر و3600 علبة جعة كانت ستباع خارج مسالك التوزيع .


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