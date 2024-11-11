مداهمات ليلية تطيح ب25 عنصرا اجراميا مفتش عنهم من بينهم مجرم خطير محل 32 منشور تفتيش ومحكوم ب61 سنة سجنا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes20173.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن اعوان واطارات إقليم الحرس الوطني بالقيروان واثر مداهمات ليلية بالإحتفاظ ب 25 عنصرا اجراميا مفتش عنهم من بينهم عنصر اجرامي صادر في شأنه 32 منشور تفتيش وتتعلق به أحكاما سجنية لمدة 61 سنة .

كما تم في نفس السياق حجز بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر و3600 علبة جعة كانت ستباع خارج مسالك التوزيع .