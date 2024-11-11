سمير الوافي: عبد الحميد بوشناق اعتذر لي عن ردة فعله المتسرعة خلال الدفاع عن والده

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كشف الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان المخرج عبد الحميد بوشناق اتصل به وقدم اعتذارا عن ردة فعله المتسرعة اثناء الدفاع عن والده لطفي بوشناق.

وشدد على أنه يقبل هذا الإعتذار الذي وصفه بالراقي

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وكتب الوافي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:

وشدد على أنه يقبل هذا الإعتذار الذي وصفه بالراقي

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"للتوضيح وليغلق القوس وتُطوى الصفحة...المخرج عبد الحميد بوشناق تواصل معي هاتفيا واعتذر لي بشدّة عن رد فعله المتسرع...وعبر لي عن إحترامه وتقديره لشخصي ولعملي...وقال لي أنه حذف ما كتبه وندم على ذلك...وكان كلامه طيلة المكالمة راقيا ومحترما ولطيفا...وقد تقبلت إعتذاره وندمه بقلب ابيض وصدر رحب وصفينا القلوب وطوينا الصفحة...!



أنا قلبي أبيض وغضبي طفولي...والإعتذار يمحو الخطأ...ولا يصدر سوى عن القلوب الكبيرة وعن شخصية قوية...إنتهى الخلاف...وأظل أحترم الكبير لطفي بوشناق وإبنه المخرج عبد الحميد بوشناق...ونحن ننقد الأعمال والمواقف وليس الأشخاص...وننقد الكبير عندما يبدو أصغر من قيمته وقامته...لذلك نقدنا لطفي بوشناق باحترام ودون تجريح وتحامل...لكن ذلك لا ينال من قامته ولا يقلل من قيمته...!