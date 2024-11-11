Babnet

المرزوقي: إحالة ملفي الى القطب المكلف بالإرهاب في 20 تهمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67325522c01d51.82793485_qmkfnogilpjhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 20:02 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكد رئيس الدولة الأسبق منصف المرزوقي اليوم الاثنين أنه تم استدعاء شقيقه الدكتور مخلص المرزوقي الى مركز شرطة القنطاوي لإمضاء ورقة واعلامه بأنه تم إحالة ملف المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة منها اثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الاشاعات وغيرها.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن ضد المرزوقي 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

...

كما سبق لذات المحكمة أن أصدرت ضده -في ديسمبر 2021 حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297298


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet
Babnet Latest update 21:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*