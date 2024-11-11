المرزوقي: إحالة ملفي الى القطب المكلف بالإرهاب في 20 تهمة

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أكد رئيس الدولة الأسبق منصف المرزوقي اليوم الاثنين أنه تم استدعاء شقيقه الدكتور مخلص المرزوقي الى مركز شرطة القنطاوي لإمضاء ورقة واعلامه بأنه تم إحالة ملف المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة منها اثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الاشاعات وغيرها.



وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن ضد المرزوقي 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".





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كما سبق لذات المحكمة أن أصدرت ضده -في ديسمبر 2021 حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.