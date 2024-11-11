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حكم جديد بالسجن في حق العياشي الزمال

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 15:01 قراءة: 0 د, 8 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بعامين وثمانية أشهر سجنا في حق المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال وذلك بخصوص قضايا تتعلق بشبهات افتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.


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