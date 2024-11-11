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بن قردان: حجز اكثر من 11 ألف قرص مخدر و77 الف قطعة مفرقعات‎

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 15:18 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أفادت الاثنين 11 نوفمبر، الادارة العامة للأمن الوطني بأن الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن ببن قردان قامت بمداهمة منزل شخص مشتبه به في ترويج المخادرات.

وكشفت ادارة الامن الوطني بأنه تم حجز أكثر من 11 الف قرص مخدر من نوع ايريكا وأكثر من 77 الف قطعة مفرقعات و20 شمروخ مشيرة الي انه تم ادراج المعني بالأمر في التفتيش.


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