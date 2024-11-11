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الكاف: حجز مخطوطة عبرية

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 15:02 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في إطار التصدي لجرائم تهريب الآثار وحماية التراث الوطني، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتاجروين إقليم الكاف، من ضبط نفرين بحوزتهما مخطوطة باللغة العبرية كانا يعتزمان التفريط فيها بالبيع بطريقة غير قانونية.

هذا وقد تم حجز المخطوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المتهمان، مع إحالة المحجوز إلى المعهد العالي للتراث لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة لتحديد القيمة التاريخية والتي اكدت المعاينة الاولية من الفريق المختص أنها أصلية.


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