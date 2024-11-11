قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في زيارة إلى هنشير النفيضة من ولاية سوسة الذي هو على ملك الدولة التونسية، إن "حالة الخراب والتخريب التي لحقت بالهنشير هي نتيجة إهمال وعدم الشعور بالمسؤولية وفساد مقصود".وأضاف سعيّد، إنّ "الذين قالوا أنهم جاءوا لمحاربة الفساد هم من كبار المفسدين"، مردفًا بالقول: "هم كسرب من الجراد يُفسدون كلّ شيء". وأمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكُلّ من يُثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتّجار بعرق العُمّال.

سعيد: 'تحوّل مسرح سوسة إلى وكر للفساد ومرتع لمُتَعَاطي المخدّرات'

وعاين رئيس الجمهورية "التخريب الذي طال المسرح منذ سنوات ولايزال مستمرا إلى حدّ الآن نتيجة للدراسات العلمية غير المُوفّقة وعدم متابعة الملف على الوجه المطلوب".وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته "بتدارك هذا الوضع في أقرب الأوقات"، مشيرا إلى "عديد الإخلالات في الدراسات إضافة إلى عمليات النهب والتخريب وطول الإجراءات حتى تحوّل ما كان يُفترض أن يكون مسرحا وكرا للفساد ومرتعا للصوص ومُتَعَاطي المخدّرات".يُذكر أنّ المسرح، الذي يقع بالحي الأولمبي طريق القلعة الصغرى، والمقدرة كلفته بأكثر من 3 ملايين و 642 ألف دينار بقيمغلقا منذ حوالي 5 سنوات بسبب عدم مطابقته للمواصفات المحددة بعد أن تم رصد جملة من الاخلالات والنقائص المتعلقة بالأشغال.