اليم في منوبة : وفاة عون حماية مدنية أثر سقوطه من مصعد كهربائي

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توفى عصر اليوم عون حماية مدنية متاثرا بالاصابات التى تلقاها أثر سقوط مصعد كهرباىي يبدو انه معطب كان على متنه أثر تدخل له باحدى المؤسسات بولاية منوبة .



وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة .

