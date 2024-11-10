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اليم في منوبة : وفاة عون حماية مدنية أثر سقوطه من مصعد كهربائي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Novembre 2024 - 17:10 قراءة: 0 د, 13 ث
      
توفى عصر اليوم عون حماية مدنية متاثرا بالاصابات التى تلقاها أثر سقوط مصعد كهرباىي يبدو انه معطب كان على متنه أثر تدخل له باحدى المؤسسات بولاية منوبة .

وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة .


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