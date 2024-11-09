الملف المفكك المتعلق باغتيال الشهيد محمد البراهمي امام القضاء وهذا ما قاله الارهابي عزالدين عبد الاوي
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في الملف المفكك المتعلق باغتيال الشهيد محمد البراهمي ،وتبين ان بعض المتهمين رفضوا مغادرة السجن في حين رفض البعض الآخر الخروج من غرفة الاحتفاظ بالمحكمة والصعود لجلسة المحاكمة في حين صعد اخرون وطلب الارهابي عزالدين عبد الاوي سماعه وباعطاء الكلمة له تحدث عن الوضع داخل السجن ...
وطلب محامو اعضاء هيئة الدفاع مزيد التاخير للإطلاع على الملف وتقديم الطلبات التحضيرية ، ففوض محامو المتهمين النظر والنيابة لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل.
وطلب محامو اعضاء هيئة الدفاع مزيد التاخير للإطلاع على الملف وتقديم الطلبات التحضيرية ، ففوض محامو المتهمين النظر والنيابة لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل.
يذكر ان قضية الاغتيال الاصلية سيتم النظر فيها قريبا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
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