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الرائد الرسمي: احداث قنصلية تونسية في مدينة مونبلييه الفرنسية

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Bookmark article    Publié le Samedi 09 Novembre 2024 - 06:43 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر 2024، أمرا يقضي باحداث قنصلية للجمهورية التونسية بمدينة مونبلييه (فرنسا).

ويتمّم هذا الامر عدد 543 لسنة 2024 والذي تداوله مجلس للوزراء، قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

...

ويبلغ عدد القنصليات التونسية في الخارج 25 قنصلية موجودة في 10 دول منها 9 قنصليات في فرنسا، حسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وحسب ذات الموقع لتونس تمثيليات دبلوماسية مع 144 دولة.


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