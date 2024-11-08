قرار قضائي بخصوص مطلب الافراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني

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رفضت أمس هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني و آخرين وتأخير النظر في قضايا مرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم.



وتتعلق القضية بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج....

