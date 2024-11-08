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قرار قضائي بخصوص مطلب الافراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 22:22 قراءة: 0 د, 15 ث
      
رفضت أمس هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني و آخرين وتأخير النظر في قضايا مرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم.

وتتعلق القضية بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج....


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