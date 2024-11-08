قرار قضائي بخصوص مطلب الافراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني
رفضت أمس هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني و آخرين وتأخير النظر في قضايا مرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم.
وتتعلق القضية بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج....
وتتعلق القضية بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج....
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