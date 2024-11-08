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صورة اليوم : وحدات الحرس البحري تنجح في توليد امراة فاجأها المخاض خلال عملية حرقة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 19:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفادت الجمعة 8 نوفمبر، الادارة العامة للحرس الوطني بأن وحدات الحرس البحري التابعة لإقليم الوسط بصفاقس، تمكنت من إنقاذ مجموعة من المجتازين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، كانوا يواجهون مخاطر في عرض البحر.

وفي إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الجميع، قامت إحدى وحدات الحرس البحري بتقديم مساعدة طارئة لإحدى المجتازات التي كانت في حالة ولادة على متن الخافرة البحرية وتمت عملية الولادة بنجاح وتم تقديم الإسعافات الأولية للأم وطفلها.

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