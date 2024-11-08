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تعيينات جديدة صلب الخطوط التونسية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 08:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت وزارة النقل بأن الاجراءات التي تم اتخاذها يوم الأربعاء، إزاء التجاوزات الخطيرة التي تم ارتكابها في حق طائرات الخطوط التونسية، وعلى رأسها قرار الاعفاءات والتغييرات الذي شمل عددا من مسؤولي مجمع الخطوط التونسية، قد رافقها أيضا قرار بتكليف كل من:
– حليمة خواجة بالادارة العامة للخطوط التونسية

– رياض سهيل بالإشراف على الخطوط التونسية الفنية
...


– محمد بن رجب بالإشراف على الشركة التونسيّة للتموين

– حمزة اللواتي بالإشراف على الإدارة المركزية المالية والإشراف على الكتابة العامّة

– عصام حمام بالاشراف على الادارة المركزية لصلوحية الملاحة

– معز التريكي بالإشراف على الإدارة المركزية لإسناد المنتوج

– ألفة الجزيري بمتابعة الفروع بالخطوط التونسية

– حياة بوعلي بالإشراف على الإدارة المركزية للمنتوج

كما تم تسمية أمل بورقيبة مديرة مركزية للإتصال والعلاقات الخارجية.


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