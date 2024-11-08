حدث في متل هذا اليوم،8 نوفمبر
فيما يلي بعض الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 8 نوفمبر:
1889: أصبح مونتانا الولاية الـ 41 في الولايات المتحدة الأمريكية.
1923: بداية "انقلاب بير هول" الفاشل في ألمانيا بقيادة أدولف هتلر والحزب النازي.
1889: أصبح مونتانا الولاية الـ 41 في الولايات المتحدة الأمريكية.
1923: بداية "انقلاب بير هول" الفاشل في ألمانيا بقيادة أدولف هتلر والحزب النازي.
1960: انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أصغر رئيس مُنتخب في تاريخ البلاد.
1988: فوز جورج بوش الأب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 41.
2016: انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في فوز مفاجئ على هيلاري كلينتون.
2020: إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 46.
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