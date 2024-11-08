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حدث في متل هذا اليوم،8 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 06:42 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فيما يلي بعض الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 8 نوفمبر:

1889: أصبح مونتانا الولاية الـ 41 في الولايات المتحدة الأمريكية.
1923: بداية "انقلاب بير هول" الفاشل في ألمانيا بقيادة أدولف هتلر والحزب النازي.
...

1960: انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أصغر رئيس مُنتخب في تاريخ البلاد.
1988: فوز جورج بوش الأب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 41.
2016: انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في فوز مفاجئ على هيلاري كلينتون.
2020: إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 46.


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