حدث في متل هذا اليوم،8 نوفمبر

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فيما يلي بعض الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 8 نوفمبر:



1889: أصبح مونتانا الولاية الـ 41 في الولايات المتحدة الأمريكية.

1923: بداية "انقلاب بير هول" الفاشل في ألمانيا بقيادة أدولف هتلر والحزب النازي.



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1960: انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أصغر رئيس مُنتخب في تاريخ البلاد.

1988: فوز جورج بوش الأب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 41.

2016: انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في فوز مفاجئ على هيلاري كلينتون.

2020: إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 46.