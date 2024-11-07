أفاق جديدة لطب القلب في مستشفى الرابطة ... طاولة تخطيط صدى القلب الدينالميكي للاجهاد وجهاز مشى بفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672b9f0892c4e4.95890105_oqmjlhfinpegk.jpg width=100 align=left border=0>

حقق قسم طب القلب في مستشفى الرابطة تقدمًا كبيرًا بفضل الحصول على طاولة تخطيط صدى القلب الديناميكي للإجهاد و جهاز مشى ، وهما معدات أساسية للمرضى الذين يحتاجون إلى فحوصات القلب. هذه الإضافة، التي أصبحت ممكنة بفضل دعم شركة صنع المشروبات في تونس SFBT لتلبّي احتياجًا متزايدًا في معالجة أمراض القلب والأوعية الدموية .





كل عام، يقوم مستشفى الرابطة بإجراء أكثر من 3500 تصوير للشرايين التاجية، ويحتاج حوالي 15 إلى 20٪ من المرضى إلى فحوصات إضافية لتحديد دقيق لنوع عملية إجراء إعادة التوعّي. حتى الآن، كانت البدائل المتاحة تشمل تقنيات مثل التصوير الومضاني، الذي يُعتبر مكلفًا ونادرًا، أو اختبار الإجهاد باستخدام الدوبيوتامين، الا أن هذه الطرق لم تكن تسمح بمحاكاة الجهد الفسيولوجي الحقيقي مما جعل اتخاذ القرار الطبي أكثر تعقيدًا في بعض الأحيان.



...





ومثّل وصول طاولة الإيكوغرافيا بالإجهاد ثورة في التقييم الوظيفي للمرضى، مما يسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وأقرب للواقع الفسيولوجي. هذه التقنية تتيح للأطباء رؤية أوضح مع تقليل المخاطر على المرضى مقارنةً بالتقنيات المستخدمة سابقًا. وهناك أكثر من 50 مريضًا على قائمة الانتظار للاستفادة من هذه التقنية.



سيكون هذا الجهاز أيضًا حاسمًا في التقييمات ما قبل التخدير للمرضى ذوي الخطورة المتوسطة ولأولئك الذين يعانون من قصور الصمامات، وهي حالات مرضية لم تكن لها بدائل فعالة سابقًا. سيسهل الجهاز أيضًا الوصول إلى رعاية ذات جودة للمرضى المعوزين، الذين غالبًا ما يجدون صعوبة في الوصول إلى فحوصات أكثر تكلفة...



كما أنه من المهم التأكيد على أن هذا الاقتناء تم بفضل الدعم المالي من شركة صنع المشروبات في تونس SFBT هذه الشراكة تعزز قدرة المستشفى على تقديم رعاية ذات جودة والاستجابة للطلب المتزايد على الفحوصات الوظيفية للقلب، مع تقليل فترات الانتظار .

كما تجسّد هذه المبادرة ليس فقط رغبة مستشفى الرابطة في البقاء في مقدمة مجال طب القلب، بل أيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين الرعاية الصحية. ومثّل وصول طاولة الإيكوغرافيا بالإجهاد ثورة في التقييم الوظيفي للمرضى، مما يسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وأقرب للواقع الفسيولوجي. هذه التقنية تتيح للأطباء رؤية أوضح مع تقليل المخاطر على المرضى مقارنةً بالتقنيات المستخدمة سابقًا. وهناك أكثر من 50 مريضًا على قائمة الانتظار للاستفادة من هذه التقنية.سيكون هذا الجهاز أيضًا حاسمًا في التقييمات ما قبل التخدير للمرضى ذوي الخطورة المتوسطة ولأولئك الذين يعانون من قصور الصمامات، وهي حالات مرضية لم تكن لها بدائل فعالة سابقًا. سيسهل الجهاز أيضًا الوصول إلى رعاية ذات جودة للمرضى المعوزين، الذين غالبًا ما يجدون صعوبة في الوصول إلى فحوصات أكثر تكلفة...كما أنه من المهم التأكيد على أن هذا الاقتناء تم بفضل الدعم المالي من شركة صنع المشروبات في تونس SFBT هذه الشراكة تعزز قدرة المستشفى على تقديم رعاية ذات جودة والاستجابة للطلب المتزايد على الفحوصات الوظيفية للقلب، مع تقليل فترات الانتظار .كما تجسّد هذه المبادرة ليس فقط رغبة مستشفى الرابطة في البقاء في مقدمة مجال طب القلب، بل أيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين الرعاية الصحية.