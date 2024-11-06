حدث في متل هذا اليوم، 6 نوفمبر

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في مثل هذا اليوم، 6 نوفمبر، وقعت عدة أحداث تاريخية بارزة عبر السنوات:



1956: أُعيد انتخاب الرئيس دوايت دي أيزنهاور لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.

1962: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ودعت الدول الأعضاء لوقف العلاقات العسكرية والاقتصادية مع الدولة.



...



1984: أُعيد انتخاب رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة بعد فوزه بفارق كبير.

1999: صوّت الأستراليون في استفتاء للإبقاء على النظام الملكي، حيث رفضوا تحويل البلاد إلى جمهورية.

أحداث أخرى تضمنت كارثة سد في جورجيا بالولايات المتحدة في عام 1977 وتفجير تجريبي لأكبر قنبلة هيدروجينية أمريكية تحت الأرض في عام 1971.

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