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اندلاع حريق باحدى الورشات بهنشير الشعال واحتراق جرارين بالكامل

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 16:03 قراءة: 0 د, 20 ث
      
جد في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر، حريق باحدى الورشات في هنشير الشعال وذلك بعد أيام من زيارة رئيس الجمهورية.
وأتى الحريق على جرارين كانا بالمستودع قبل تدخل وحدات الحماية المدنية التي تمكنت من اخماد الحريق ومنعت انتشاره في بقية مكونات المستودع.
تجدر الاشارة الى ان التحقيقات بخصوص شبهات الفساد وسوء التصرف لا تزال جارية وقد تم الاستماع وايقاف عدد من المشتبه بهم في الملف.


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