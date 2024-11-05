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رضا الشكندالي: " الظرف العالمي مناسب لتقدم تونس على الاصلاحات الاقتصادية اللازمة بأريحية"

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 12:29 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" انه رغم الترفيع في أسعار النفط لا تزال تونس بمأمن عن التداعيات خاصة وان الميزانية وضعت سعرا لا يزال بعيدا عن المتوقع في 2024 وهي 81 دولار في حين ان سعر البرميل 75 دولار أي اننا ربحنا 6 دولارات عن البرميل ما مجمله نحو 800 مليون د.
وأضاف "الظرف العالمي مناسب لتقدم تونس على الاصلاحات الاقتصادية اللازمة بأريحية" متابعا "هذه الأمور تدفعنا لعدم مراجعة ملف الدعم وفق الضغوط الخارجية".
وتابع " هنالك اريحية في ميزانية الدولة خاصة مع انخفاض سعر الغاز على المستوى الدولي وكذلك توجه بنوك عالمية لخفض سعر الفائدة على القروض والديون".
وشدد على ان الوضع مناسب للمضي في الإصلاحات الاقتصادية بخلاف ما حصل في السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بسعر المواد الأساسية.
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