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الزهروني : محاصرة منحرف خطير محل 14 منشور تفتيش

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 11:26 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أذنت أول أمس النيابة العمومية بتونس 2 بالإحتفاظ بمجرم محل تتبّع في عدة قضايا عدلية ومحل 14 منشور تفتيش من أجل "السرقة، العنف، التهديد، العقوق.." حيث تم القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني بمشاركة دورية فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بعد التنسيق مع النيابة العمومية.


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