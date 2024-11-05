الزهروني : محاصرة منحرف خطير محل 14 منشور تفتيش

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أذنت أول أمس النيابة العمومية بتونس 2 بالإحتفاظ بمجرم محل تتبّع في عدة قضايا عدلية ومحل 14 منشور تفتيش من أجل "السرقة، العنف، التهديد، العقوق.." حيث تم القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني بمشاركة دورية فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

