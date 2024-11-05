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الجبل الاحمر : 3 سنوات سجنا لمسن قتل منحرفا اقتحم منزله بسكين

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 09:38 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب3 سنوات سجنا في حق مسن قتل منحرفا اقتحم منزله بسكين وحاول سلبه وسلب شقيقته ...

واكد المتهم ان الهالك اقتحم منزله في ساعة متأخرة من الليل بجهة الجبل الاحمر متسلحا بسكين مبينا انه لما تفطن أنه يهدد شقيقته بسكين هاجمه من الخلف واعتدى عليه بضرب راسه بعصى ففقد وعيه وتوفى مبينا انه اتصل بالاسعاف ثم سلم نفسه للامن مبينا انه لم يكن يقصد قتل الهالك بل الدفاع عن شقيقته وابنها وايضا عن نفسه ...


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