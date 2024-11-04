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اتحاد الشغل: " المناخ الاجتماعي في مصنع التبغ متوتر"

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 19:54 قراءة: 0 د, 21 ث
      
كشف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان السبوعي ان المناخ ‏الاجتماعي في مصنع التبغ مازال متوترا بسبب موقف الإدارة العامة للمصنع التي ‏تستهدف العمل النقابي والنقابيين وفق ما أورده موقع الشعب نيوز
وأضاف بان ''الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يرفض ‏تواصل التوتر المجاني الذي سينعكس على واقع العمال وعلى واقع المؤسسة ودعا والي الجهة الى التدخل لكف هذا التوتر والتعنت ‏ورفض الحوار لما له من انعكاسات على الاستقرار الاجتماعي وعلى التنمية في الجهة''.‏


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