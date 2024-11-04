اتحاد الشغل: " المناخ الاجتماعي في مصنع التبغ متوتر"
كشف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان السبوعي ان المناخ الاجتماعي في مصنع التبغ مازال متوترا بسبب موقف الإدارة العامة للمصنع التي تستهدف العمل النقابي والنقابيين وفق ما أورده موقع الشعب نيوز
وأضاف بان ''الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يرفض تواصل التوتر المجاني الذي سينعكس على واقع العمال وعلى واقع المؤسسة ودعا والي الجهة الى التدخل لكف هذا التوتر والتعنت ورفض الحوار لما له من انعكاسات على الاستقرار الاجتماعي وعلى التنمية في الجهة''.
وأضاف بان ''الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يرفض تواصل التوتر المجاني الذي سينعكس على واقع العمال وعلى واقع المؤسسة ودعا والي الجهة الى التدخل لكف هذا التوتر والتعنت ورفض الحوار لما له من انعكاسات على الاستقرار الاجتماعي وعلى التنمية في الجهة''.
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