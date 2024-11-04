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منزل تميم: مواطن يقوم بزراعة الماريخوانا في منزله ‎

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 19:51 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أفادت الاثنين 4 نوفمبر، الادارة العامة للأمن الوطني بأنه تم ايقاف شخص بمنزل تميم يقوم بزراعة نبتة الماريخوانا المخدرة في منزله.
وأفادت الادارة العامة للأمن الوطني بان فريقا امنيا تنقل الى منزل ذي الشبهة وبتفتيشه تم العثور على 12 وعاء تحتوي على نبتة "الماريخوانا" وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "زراعة وحيازة المواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".


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