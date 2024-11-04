حدث في متل هذا اليوم، 4 نوفمبر

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في مثل هذا اليوم، 4 نوفمبر، وقعت عدة أحداث مهمة عبر التاريخ:



1890 - ولاية نورث داكوتا وساوث داكوتا انضمتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبحا الولايتين التاسعة والثلاثين والأربعين.





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1922 - تم اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون في وادي الملوك بمصر من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وهو اكتشاف أثار اهتماماً عالمياً بثقافة مصر القديمة.



1956 - القوات السوفييتية تدخل العاصمة المجرية بودابست لقمع الثورة المجرية ضد النظام الشيوعي، مما أدى إلى قمع الاحتجاجات بالعنف.



1979 - مجموعة من الطلاب الإيرانيين تقتحم السفارة الأمريكية في طهران وتحتجز 52 أمريكياً كرهائن، فيما أصبح يُعرف بأزمة الرهائن في إيران، واستمرت لمدة 444 يوماً.



2008 - انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة، ليصبح أول رئيس أمريكي من أصول إفريقية.

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