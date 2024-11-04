حدث في متل هذا اليوم، 4 نوفمبر
في مثل هذا اليوم، 4 نوفمبر، وقعت عدة أحداث مهمة عبر التاريخ:
1890 - ولاية نورث داكوتا وساوث داكوتا انضمتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبحا الولايتين التاسعة والثلاثين والأربعين.
1890 - ولاية نورث داكوتا وساوث داكوتا انضمتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبحا الولايتين التاسعة والثلاثين والأربعين.
1922 - تم اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون في وادي الملوك بمصر من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وهو اكتشاف أثار اهتماماً عالمياً بثقافة مصر القديمة.
1956 - القوات السوفييتية تدخل العاصمة المجرية بودابست لقمع الثورة المجرية ضد النظام الشيوعي، مما أدى إلى قمع الاحتجاجات بالعنف.
1979 - مجموعة من الطلاب الإيرانيين تقتحم السفارة الأمريكية في طهران وتحتجز 52 أمريكياً كرهائن، فيما أصبح يُعرف بأزمة الرهائن في إيران، واستمرت لمدة 444 يوماً.
2008 - انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة، ليصبح أول رئيس أمريكي من أصول إفريقية.
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