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حدث في متل هذا اليوم، 4 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 06:49 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في مثل هذا اليوم، 4 نوفمبر، وقعت عدة أحداث مهمة عبر التاريخ:

1890 - ولاية نورث داكوتا وساوث داكوتا انضمتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبحا الولايتين التاسعة والثلاثين والأربعين.

...

1922 - تم اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون في وادي الملوك بمصر من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وهو اكتشاف أثار اهتماماً عالمياً بثقافة مصر القديمة.

1956 - القوات السوفييتية تدخل العاصمة المجرية بودابست لقمع الثورة المجرية ضد النظام الشيوعي، مما أدى إلى قمع الاحتجاجات بالعنف.

1979 - مجموعة من الطلاب الإيرانيين تقتحم السفارة الأمريكية في طهران وتحتجز 52 أمريكياً كرهائن، فيما أصبح يُعرف بأزمة الرهائن في إيران، واستمرت لمدة 444 يوماً.

2008 - انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة، ليصبح أول رئيس أمريكي من أصول إفريقية.
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