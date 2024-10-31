حدث في متل هذا اليوم، 31 أكتوبر

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في مثل هذا اليوم، 31 أكتوبر، وقعت العديد من الأحداث المهمة عبر التاريخ، ومن أبرزها:



1517 - بداية الإصلاح الديني في أوروبا: قام مارتن لوثر بتعليق وثيقة الأطروحات الـ95 على باب كنيسة فيتنبرغ، وهو الحدث الذي يُعد بداية الإصلاح البروتستانتي في أوروبا، حيث انتقد فيها ممارسات الكنيسة الكاثوليكية وخاصة بيع صكوك الغفران.





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1940 - نهاية معركة بريطانيا: أعلنت بريطانيا انتصارها على ألمانيا النازية في معركة بريطانيا الجوية، حيث دافعت القوات الجوية الملكية البريطانية عن البلاد ضد الهجمات الجوية المكثفة من قبل القوات الألمانية.



1961 - تفجير قنبلة القيصر: قامت الاتحاد السوفيتي بتفجير قنبلة القيصر، أقوى قنبلة هيدروجينية على الإطلاق، وذلك في جزيرة نائية في المحيط المتجمد الشمالي، بقوة تفجيرية تعادل 50 مليون طن من مادة TNT.



2000 - تأسيس محطة الفضاء الدولية (ISS): وصول أول طاقم دائم إلى محطة الفضاء الدولية، ومنذ ذلك الحين كانت المحطة مأهولة برواد الفضاء بشكل متواصل.



2011 - وصول عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة: وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تجاوز عدد سكان الأرض حاجز الـ7 مليارات.



31 أكتوبر هو أيضًا يوم الهالوين، الذي يحتفل به في العديد من الدول، حيث يرتدي الناس أزياء مرعبة ويزينون منازلهم ويشاركون في فعاليات خاصة بهذه المناسبة.

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