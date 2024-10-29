حدث في متل هذا اليوم، 29 أكتوبر
في مثل هذا اليوم، 29 أكتوبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة عبر التاريخ. إليك أبرزها:
1923 - إعلان الجمهورية التركية: مصطفى كمال أتاتورك أعلن تأسيس الجمهورية التركية وأصبح أول رئيس لها بعد إسقاط الخلافة العثمانية، وهو حدث يعتبر أساس تركيا الحديثة.
1923 - إعلان الجمهورية التركية: مصطفى كمال أتاتورك أعلن تأسيس الجمهورية التركية وأصبح أول رئيس لها بعد إسقاط الخلافة العثمانية، وهو حدث يعتبر أساس تركيا الحديثة.
1956 - أزمة السويس: بدأت كل من إسرائيل وفرنسا والمملكة المتحدة عملية عسكرية ضد مصر، تعرف أيضًا باسم "العدوان الثلاثي"، بعد تأميم الرئيس المصري جمال عبد الناصر قناة السويس.
1969 - أول اتصال على شبكة الإنترنت (ARPANET): تم إرسال أول رسالة عبر شبكة ARPANET، والتي كانت تُعتبر النواة الأولى لشبكة الإنترنت كما نعرفها اليوم، وذلك بين جامعتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس (UCLA) وستانفورد.
1998 - توقيع اتفاقية وادي عربة: بين الأردن وإسرائيل، لتطبيع العلاقات بين البلدين، وهو ثاني اتفاق سلام عربي مع إسرائيل بعد معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
2015 - انتخابات تاريخية في تنزانيا: الرئيس التنزاني جون بومبي جوزيف ماجوفولي يتم انتخابه بفوز ساحق، ويصبح أحد الشخصيات المثيرة للجدل بسبب إصلاحاته الاقتصادية الصارمة وسياسته المناهضة للفساد.
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