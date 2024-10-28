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كان بصدد إصلاحها: وفاة شخص بعد سقوط مقدمة سيارة عليه

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 22:11 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تولت فرق النجدة و الإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف، عشية أمس، التدخل لمعاينة و تخليص جثة شخص يبلغ من العمر 62 سنة إثر سقوط مقدمة سيارة كان بصدد إصلاحها على عنقه داخل ورشة صيانة سيارات بحي إبن خلدون الكاف الغربية.
وقد تم تسليم الجثة إلى وحدات الأمن الوطني، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.

المصدر - الجوهرة


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