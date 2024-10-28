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وزارة التربية تقرّر إجراء حركة جزئية في سلك المندوبين الجهويين للتربية شملت 12 ولاية

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 20:49 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين أنه تقرّر إجراء حركة جزئية في سلك المندوبين الجهويين للتربية.
وشملت هذه الحركة الجزئية في سلك المندوبين الجهويين للتربية 12 ولاية، وهي ولايات منوبة ونابل والكاف والقصرين والمنستير وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي والمهدية وسليانة وسوسة وجندوبة.
وتضمن بلاغ الوزارة قائمة اسمية بالمكلفين بتسيير المندوبيات الجهوية للتربية.

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