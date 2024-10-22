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قناة تونسنا تؤكد احترامها للمرأة وتعتذر عما ورد في برنامج ملعب النجوم من تعليقات على صورة الحكمة الأجنبية

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 16:27 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أصدرت الثلاثاء 22 أكتوبر، قناة تونسنا بيانا أعلنت من خلاله تقدمها بالاعتذار عما ورد في برنامج ملعب النجوم بتاريخ 21 أكتوبر، من تعليقات على صورة الحكمة الاجنبية.
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وأكدت قناة تونسنا على احترامها للمرأة مشيرة الي تناول هذه الصورة أثناء البرنامج والتعليق عليها كان عن حسن نية ولم يكن بغاية التنمر او الإساءة كما ذهب اليه البعض وفق نص البيان.


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