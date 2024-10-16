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أب يبحث عن ابنته "آية" المفقودة: "قلبي محروق.."

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 18:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
في رسالة مؤثرة توجه الأب رياض عبر اذاعة "الجوهرة أف أم، اليوم، بنداء ورجاء الى ابنته آية (16 عاما) المفقودة منذ السبت الماضي والتي خرجت من المنزل ولم تعد الى غاية اليوم.

وكشف الأب المكلوم عن تفاصيل صغيرة تتعلق بالحياة اليومية لأسرته الصغيرة التي يسعى جاهدا لتوفير حياة كريمة لها. كما تبرز هذه التفاصيل مدى تماسك العائلة ودفء العلاقة بين افرادها، حيث ان ابنته الجميلة "آية" لا تذهب الى النوم مثلا دون ان تقبّله كما انها متعلقة بشقيقيها وتعتني بشقيقها الأصغر "يوسف" الذي افتقدها بدوره كثيرا، معلقا بالقول: "أبحث عنها وقلبي "محروق..".
وأوضح أنه استقر في سوسة وتحديدا في حمام سوسة منذ شهر تقريبا قادما من القصرين واساسا لتحقيق حلم طفلته آيه التي كانت تتطلع لتحصيل تكوين مهني يضمن لها مستقبلها ويحفظ كرامتها ويفتح الآفاق أمامها بعد انسدادها في القصرين.
...

وأكد رياض استعداده لاحتضان ابنته المفقودة مجددا ومساعدتها لتحقيق حلمها مهما حصل.


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