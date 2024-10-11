رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين: يجب أن تكون القوانين قابلة للتطبيق لتسهيل اندماج الاقتصاد الموازي

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نفى الأستاذ الجامعي ورئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين الحبيب زيتونة، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، أن تكون نسبة الاقتصاد الموازي وغير المهيكل تمثل نسبة 50 بالمائة.

وأبرز زيتونة لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ على اذاعة Express FM المجالات والأشكال التي تدخل ضمن القطاع غير المنظم، مبينا أن زيادة الدخل تساهم في تحسن المستوى المعيشي وهو ما يدفع أكثر نحو القطاع المنظم.



واعتبر أن 40 بالمائة تقريبا من القوانين الاقتصادية لا تطبق، مضيفا “الإشكال يتعلق بالتشريعات ولا بد من وضع قوانين قابلة للتطبيق”.



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وأشار إلى أنه في بعض الحالات تكون النصوص القانونية متعارضة ومتضادة، كما أن العديد منها قديم جدا، مشددا على أهمية أن يكون هناك تشجيعات تدفع نحو التوجه إلى الاقتصاد المنظم.



كما أكد أن المسؤولية يتقاسمها الجميع كل من جانبه، مبينا أن المقاربة المعتمدة في تونس تعتمد على خلاص الضريبة.



ولفت إلى أن هناك مبادرات غير أن الإشكال عميق، مضيفا “لا يجب أن يبذل المواطن مجهود لتطبيق القوانين، بل يجب أن تكون التشريعات قابلة للتطبيق”.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات تكون النصوص القانونية متعارضة ومتضادة، كما أن العديد منها قديم جدا، مشددا على أهمية أن يكون هناك تشجيعات تدفع نحو التوجه إلى الاقتصاد المنظم.كما أكد أن المسؤولية يتقاسمها الجميع كل من جانبه، مبينا أن المقاربة المعتمدة في تونس تعتمد على خلاص الضريبة.ولفت إلى أن هناك مبادرات غير أن الإشكال عميق، مضيفا “لا يجب أن يبذل المواطن مجهود لتطبيق القوانين، بل يجب أن تكون التشريعات قابلة للتطبيق”.