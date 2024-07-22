حي هلال: الإطاحة بعنصر خطير تخصص السطو على المنازل

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تمكن أمس أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من القبض على عنصر خطير محل 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل ارتكابه سلسلة من عمليات السطو و السرقات من داخل محلات سكنية.



هذا وبتعميق التحريات وإجراء عمليات العرض والتعرف تم التعرف عليه من قبل عدد من المتضررين الذين تعرضوا الى عمليات سرقة من داخل منازلهم بجهة حي هلال الذين أصروا على تتبعه عدليا، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.