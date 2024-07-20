بين مقرين وحمام الأنف : ايقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش

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تمكنت مساء اليوم الفرقة السابعة إثر حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية تونس مقرين،رادس،الزهراء،حمام الأنف للتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش أجل السرقة، إجتياز الحدود خلسة ، الاعتداء بالعنف الشديد، ترويج مخدرات، إصدار صك بدون رصيد.

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

