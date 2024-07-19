رئيس لجنة المالية: هناك من تعرض للابتزاز بسبب ال s17

وأشار النائب خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، الى أن هناك إفراطا في تطبيق القانون، مشيرا الى أن هناك من تعرض للإبتزاز، مضيفا أن رجال الأعمال عانوا كثيرا من إجراءات الخروج بسبب الصلح الجزائي.كما أشاد بالتفاعل الرئاسي مع هذا الموضوع ورفع الحرج عن النواب والحكومة، وأردف المتحدث أن منع الدخول والخروج من مشمولات النيابة العمومية.