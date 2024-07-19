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رئيس لجنة المالية: هناك من تعرض للابتزاز بسبب ال s17

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Publié le Vendredi 19 Juillet 2024 - 12:25 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكد عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 19 جويلية 2024، أن الاجراء الاداري s17 ساهم في تعطيل عديد المواطنين خاصة رجال الأعمال اللذين أصبحوا موضع شبهة عند مغادرتهم أرض الوطن.
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وأشار النائب خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، الى أن هناك إفراطا في تطبيق القانون، مشيرا الى أن هناك من تعرض للإبتزاز، مضيفا أن رجال الأعمال عانوا كثيرا من إجراءات الخروج بسبب الصلح الجزائي.
كما أشاد بالتفاعل الرئاسي مع هذا الموضوع ورفع الحرج عن النواب والحكومة، وأردف المتحدث أن منع الدخول والخروج من مشمولات النيابة العمومية.
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