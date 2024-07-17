جبنيانة: الحرس الوطني ينفذ عملية تمشيط واسعة و يوقف عددا من المهاجرين الأفارقة

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تعيش سواحل معتمدية جبنيانة اليوم الأربعاء عملية تمشيط واسعة تقوم بها قوات الحرس الوطني بمختلف تشكيلاتها

بالإضافة إلى طائرة عمودية و مراكب حرس بحري كما تم ايقاف عدد من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء وفق ما نقلته اذاعة ديوان أف أم .