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جبنيانة: الحرس الوطني ينفذ عملية تمشيط واسعة و يوقف عددا من المهاجرين الأفارقة

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Publié le Mercredi 17 Juillet 2024 - 16:44 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تعيش سواحل معتمدية جبنيانة اليوم الأربعاء عملية تمشيط واسعة تقوم بها قوات الحرس الوطني بمختلف تشكيلاتها
بالإضافة إلى طائرة عمودية و مراكب حرس بحري كما تم ايقاف عدد من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء وفق ما نقلته اذاعة ديوان أف أم .


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