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الملعب التونسي في كأس الكاف

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 08:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن فريق الملعب التونسي من غلق ملف الديون وحل مختلف النزاعات المفتوحة مع اللاعبين والتي كانت تمثل عائقا أمام الفريق للمشاركة في المسابقات الإفريقية.

حيث قامت الهيئة المديرة للملعب التونسي بتقديم كل الوثائق القانونية التي تثبت حله لمختلف القضايا التي كانت مفتوحة وتحمل أحكاما نهائية إلى الجامعة التونسية لكرة القدم والتي بدورها أعلمت الإتحاد الإفريقي بالموضوع وذلك في الآجال القانونية التي حددها الكاف. وهو ما يجعل فريق الملعب التونسي مؤهل للمشاركة في كأس الكاف للموسم القادم.


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