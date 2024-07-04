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حارس مستقبل سليمان ياسين الرحيمي يصل الي ايطاليا في عملية حرقة

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Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 15:07 قراءة: 0 د, 17 ث
      
وصل حارس مستقبل سليمان ياسين الرحيمي إلى التراب الإيطالي منذ يومين بعد مشاركته في عملية هجرة غير نظامية "حرقة".

وحسب ما أكده صديق اللاعب فقد قرر الرحيمي مغادرة البلاد بعد ما تعرض له من ظلم في تونس وسيواصل مشواره الكروي من بوابة إحد الفرق الإيطالية.


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