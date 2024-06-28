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الطفل اسكندر بن عبد الله للرئيس الفرنسي... لماذا قمت بحل البرلمان ؟؟

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 14:15 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تجرأ الطفل إسكندر بن عبد الله، تلميذ CM2، على تحدي إيمانويل ماكرون خلال إحياء ذكرى 18 جوان في Mont Valérien. ومع ذلك، فهو يبلغ من العمر عشر سنوات فقط.

وفي تصريح لقناة BFM قال "أنا أحب السياسة، إنها مثيرة للاهتمام. عندما رأيت الرئيس يصل، قلت لنفسي، لو أتيحت لنا فرصة التحدث معه لطرحت عليه السؤال، لمعرفة السبب لماذا فعل ذلك؟

...

وحاورت القناة اسكندر بن عبد الله، ووالده أمين بن عبد الله .... فيديو .



وكان المنافسون السياسيون للرئيس الفرنسي اتهموا إيمانويل ماكرون بالمخاطرة بمستقبل البلاد، بعد أن رد على هزيمته في الانتخابات الأوروبية بالإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال ماكرون إن ذلك كان بمثابة دليل على الثقة في الشعب الفرنسي بعد أن خسر تحالفه بشدة أمام اليمين المتطرف، لكن رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو قالت إن إجراء تصويت آخر في وقت قريب جدا من موعد الألعاب الأولمبية أمر مقلق.

وكان ماكرون قد قال في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو/ حزيران، والدورة الثانية في 7 يوليو/ تموز".


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