عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل شركة ارسل رسالة الكترونية ل3سفارات أجنبية تضمنت تهديدا

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احضرت اول أمس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،وكيل شركة فرنسية متهم بارسال رسالة تهديد ل3 سفارات اجنبية بتونس باسم الشعب التونسي،مطالبا منهم مغادرة البلاد وامهالهم 12 ساعة للخروج ....



باستنطاق المتهم تمسك بتصريحاته بحثا وتحقيقا موضحا انه تولى كتابة رسالة الكترونية وقام بترجمتها الى اللغة الانقليزية وتولى ارسالها الى السفارة الامريكية والبريطانية والفرنسية وان غايته ليست ارهابهم أو تخفويهم، بل غايته هو احتجاجه على دعم الكيان الصهيوني،وطلبت النيابة العمومية المحاكمة .





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وقد قررت الدائرة بعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات المحامين الحكم على المتهم بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ.

