Babnet

عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل شركة ارسل رسالة الكترونية ل3سفارات أجنبية تضمنت تهديدا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 09:26 قراءة: 0 د, 30 ث
      
احضرت اول أمس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،وكيل شركة فرنسية متهم بارسال رسالة تهديد ل3 سفارات اجنبية بتونس باسم الشعب التونسي،مطالبا منهم مغادرة البلاد وامهالهم 12 ساعة للخروج ....

باستنطاق المتهم تمسك بتصريحاته بحثا وتحقيقا موضحا انه تولى كتابة رسالة الكترونية وقام بترجمتها الى اللغة الانقليزية وتولى ارسالها الى السفارة الامريكية والبريطانية والفرنسية وان غايته ليست ارهابهم أو تخفويهم، بل غايته هو احتجاجه على دعم الكيان الصهيوني،وطلبت النيابة العمومية المحاكمة .

...

وقد قررت الدائرة بعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات المحامين الحكم على المتهم بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289999


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match sat 29 june

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*