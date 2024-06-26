مؤتمر الاتحاد الافريقي حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا : خبراء ومختصون يستعرضون الأجندة الافريقية 2063 في المجال

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- استعرض خبراء المالية والاقتصاد في افريقيا واوروبا الاستراتيجية الافريقية في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن أجندة 2063 المعتمدة من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، وذلك في اطار المؤتمر الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا الذي انطلقت اشغاله اليوم الأربعاء بتونس العاصمة ، ويتواصل إلى غاية يوم 28 من الشهر الجاري، ببادرة من الاتحاد الافريقي، وبمشاركة ممثلي الهياكل والمؤسسات المالية والبنكية الافريقية والمنظمات والجمعيات الافريقية والدولية ذات الصلة.





وأكد آلبرت موتشانغا مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة والصناعة في افتتاح اشغال المؤتمر، أن "الوقت قد حان لتفعيل كافة القرارات والبرامج التي تم اقرارها صلب الاتحاد الافريقي مع الشركاء الدوليين لمكافحة ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة خارج القارة الافريقية ، والعمل على استرجاعها ، بالنظر الى تداعياتها الخطيرة على الأمن القومي الافريقي ومجالات التنمية والاقتصاد ".



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ودعا المسؤول الافريقي في هذا الصدد الى "تكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بين مختلف البلدان الافريقية وشركائها حول العالم، وخاصة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وإنشاء تحالف إفريقي لتعزيز جمع الضرائب بالتعاون مع المؤسسات البنكية والهياكل المالية الدولية ، بما من شانه ان يساعد على اصلاح الاجهزة الضريبية الافريقية، وضمان مستويات مستقرة للديون، والحد من التدفقات غير المشروعة للاموال، باعتبارها سببا مباشرا في تعطيل سلاسل القيم المالية ، وفقدان رؤوس الاموال، فضلا عما يوفره ذلك من بيئة ملائمة لتفشي الارهاب وتبييض الاموال والتجارة بالبشر وفقدان الامن".



وكانت المديرة العامة لشؤون افريقيا بوزارة الاقتصاد والتعاون والتنمية الألمانية برجيت بيكال قد افادت في مداخلتها ، بوجود مقاربة ألمانية شاملة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتوقي من الجرائم المالية، من خلال تعزيز دور مؤسسات التدقيق المالي، وتكثيف المراقبة سواء في ألمانيا أو في نطاق الفضاء الاوروبي.

واشارت الى وجود برنامج "التعافي المالي الأوروبي" يتم من خلاله التعاون بين مختلف البلدان المنضوية صلب الاتحاد الأوروبي للتصدي لكل محاولات التدفق المالي غير المشروع ، مع تطوير السياسات والقوانين بهدف مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ذات الصلة بتبيض الاموال".

وقالت في هذا الصدد، "ندعم مفوضية المؤسسات الافريقية والشركاء الماليين في افريقيا لمكافحة ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، مثلما نعمل معا لبلورة استراتيجيات مشتركة لمكافحتها".



وقدمت المديرة الاقليمية للشبكة الافريقية للضرائب والمعلومات جان نالونقا ، في مداخلة لها ، أهم التوجهات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تعرفها القارة الافريقية، واوليات العمل لتجسيد اجندة 2063 للحد من المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة على الاقتصاديات الافريقية ، والتعاطي بشكل جدي مع جملة من الظواهر الموازية على غرار الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي بانواعه ، عبر الحوكمة الرشيدة في مجال التدقيق الضريبي، والرقابة الادارية للمؤسسات المالية، واقرار اصلاحات جوهرية للمنظومة الضريبية ككل.



من جانبه قال بوطالبي أمحمد أمين رئيس المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير في تصريح "لوات"، أن المؤتمر الافريقي حول التدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا يمثل حدثا بارزا على مستوى التعاطي مع هذه الظاهرة التي تنخر المجتمعات الافريقية، لاسيما في الجوانب المتعلقة بالتهرب الضريبي وتهريب الاموال بطرق غير مشروعة، وايضا الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في القارة الافريقية".

وذكر انه "لم يتم الى حد اليوم تحديد مفهوم دقيق للتدفقات المالية غير المشروعة، هل تعني التهرب الضريبي،؟ او الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية عبر الحدود ؟، أم ان التدفقات المالية غير المشروعة تعني ايضا تمويل المنظمات والجمعيات والعمليات المشبوهة للاموال داخل القارة الافريقية وخارجها؟، حيث ان نحو 90 مليار دولار من الذهب يتم تهريبه سنويا من افريقيا بدون رقابة او تدقيق بما ينخر الاقتصاد الافريقي ويقوضه".



وقال الخبير الاقتصادي الجزائري بوطالبي في جانب آخر ، أن القارة الافريقية تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما، بما يعزز الظواهر الخطرة مثل الارهاب وتبييض الاموال والجريمة المنظمة، فضلا عن انتشار الاسلحة والجماعات الارهابية في افريقيا وغيرها ، ولابد تبعا لذلك من ايلاء مسالة التدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا العناية اللازمة والعمل على مقاومتها بشكل جدي ومتواصل وفق تعبيره.

واعتبر أيضا ان "المواطن الافريقي يعيش حالة من التهميش، حيث تستغل العديد من الجهات حالة الهشاشة في المجتمعات الافريقية، وضعف الرقابة والتدقيق المالي للمؤسسات والهياكل، لتهريب الاموال، وهو ما يستدعي ارساء منظومة احصاء شاملة وفعالة لتحديد المبالغ المهربة، وحصر مسالكها، وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في المجال للحد من ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة بما يدعم التنمية المستدامة في افريقيا".



